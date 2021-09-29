Star.com.tr 29 Eylül 2021 Çarşamba 18:57 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 18:59

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ülkesinde gündem olmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılara geçtiğimiz sezonun devre arası Zamalek'ten transfer olan ve çıktığı ilk maçta gol atmayı başaran Mısırlı yıldız bu sezon ise beklenen performansı bir türlü sahaya yansıtamıyor. Mısır basınında Ahmed Schubert Mostafa Mohamed'in düşük performansıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

"MOSTAFA MOHAMED SON İKİ MAÇTA İKİ DAKİKA GÖREV ALDI"



Gazeteci Ahmed Schubert, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da çıktığı son iki maçta sadece iki dakika görev almasına dikkat çekti. Mısırlı gazeteci Fatih Terim'in kasıtlı olarak Mostafa Mohamed'i son dakikalarda sahaya sürdüğünü iddia etti.

"MOSTAFA MOHAMED MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAMALI"



Schubert, Mostafa Mohamed'in son Gabon maçında tartışma haline gelmesine dikkat çekerek bir sonraki milli takım kampına çağrılmasının yanlış olacağını belirtti. Mısırlı yıldız Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası elemeleri grup aşaması ikinci maçında Gabon takımı ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından tartışma haline gelmişti. Mostafa Mohamed oyuna sonradan girmiş ve 90. dakikada attığı golle beraberliği getirirken gol sevincinde yedek kulübesine yedek bırakıldığı için imalı gol sevinciyle mesaj vermişti.

BU SEZON GOLLE TANIŞAMADI



Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohamed bu sezon sarı kırmızılılarla çıktığı 13 maçta henüz golle tanışamadı. Mısırlı yıldız bir asist yaptı.