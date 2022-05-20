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Spor

Mostafa Mohamed: Mutlu değilim

Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Mostafa Mohamed, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

20 Mayıs 2022 Cuma 22:29 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, 1-1 sona eren Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Golcü futbolcu, "Bu sezonu unutmamız lazım. Hiçbir şekilde hatırlamak istemiyoruz. Mutluyum, 1 gol attım. Gelecek sezona iyi başlarız umarım. Şu an bulunduğumuz pozisyon nedeniyle de çok mutsuzuz." dedi.

Mostafa Mohamed, "Kendi açımdan mutlu değilim. Gelecek sezon daha iyi olmalıyım. Ben de sakatlıklar yaşadım. Diğer arkadaşlar daha iyiydi. Fırsat bulamadığım zamanlar oldu." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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