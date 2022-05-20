Mostafa Mohamed: Mutlu değilim

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, 1-1 sona eren Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Golcü futbolcu, "Bu sezonu unutmamız lazım. Hiçbir şekilde hatırlamak istemiyoruz. Mutluyum, 1 gol attım. Gelecek sezona iyi başlarız umarım. Şu an bulunduğumuz pozisyon nedeniyle de çok mutsuzuz." dedi.

Mostafa Mohamed, "Kendi açımdan mutlu değilim. Gelecek sezon daha iyi olmalıyım. Ben de sakatlıklar yaşadım. Diğer arkadaşlar daha iyiydi. Fırsat bulamadığım zamanlar oldu." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.