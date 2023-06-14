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Spor

Mostafa Mohamed, Nantes'ta

Nantes Kulübü, sezon başında Galatasaray'dan kiralaık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in sözleşesindeki opsiyonu kullanarak 2027 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

14 Haziran 2023 Çarşamba 18:08 - Güncelleme:
Mostafa Mohamed, Nantes'ta
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Galatasaray'dan kiraladıkları Mustafa Muhammed'in bonservisini aldığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı golcünün sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunun devreye sokulduğu ve oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Muhammed'in sözleşmesinde 5.7 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla 51 maça çıkan 25 yaşındaki Mustafa Muhammed, bu maçlarda 11 gol 4 asist kaydetti.

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