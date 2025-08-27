Mostafa Mohamed, Panathinaikos yolcusu

Yunan futbolunun genç yeteneklerinden Fotis Ioannidis, Portekiz kulübü Sporting'e transfer oluyor.

Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre transferde artık son aşamaya gelinirken, oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Panathinaikos ise Ioannidis'in boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Yunan ekibinin öncelikli hedefi, Nantes forması giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de Nantes adına başarılı bir performans sergileyen Mohamed, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Panathinaikos'un önümüzdeki günlerde bu transfer için resmi adımlar atması bekleniyor.