27 Ağustos 2025 Çarşamba
Spor

Mostafa Mohamed, Panathinaikos yolcusu

Panathinaikos'un yıldız futbolcusu Fotis Ioannidis, Portekiz kulübü Sporting'e transfer olmak üzere. Yunan ekibi ise onun yerini eski Galatasaray oyuncusu Mostafa Mohamed ile doldurmayı planlıyor.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 00:34
Mostafa Mohamed, Panathinaikos yolcusu
Yunan futbolunun genç yeteneklerinden Fotis Ioannidis, Portekiz kulübü Sporting'e transfer oluyor.

Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre transferde artık son aşamaya gelinirken, oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Panathinaikos ise Ioannidis'in boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Yunan ekibinin öncelikli hedefi, Nantes forması giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de Nantes adına başarılı bir performans sergileyen Mohamed, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Panathinaikos'un önümüzdeki günlerde bu transfer için resmi adımlar atması bekleniyor.

  • Panathinaikos
  • Fotis Ioannidis
  • Mostafa Mohamed

