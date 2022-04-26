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Spor

Mostafa Mohamed'den yılın transferi! Milli yıldızın takımına gidiyor

Mostafa Mohamed için milli oyuncu Merih Demiral'ın forma giydiği Atalanta devreye girdi. İtalya Serie A ekibinin Mostafa Mohamed için sarı-kırmızılılara 8 milyon euroluk teklifte bulunacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi26 Nisan 2022 Salı 19:26 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed için Atalanta harekete geçti. Milli yıldız Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan ekibinin Mostafa Mohamed için 8 milyon euroluk teklifte bulunacağı öne sürüldü. Mısırlı golcü bu sezon sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalmıştı.

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MOSTAFA MOHAMED'E ATALANTA TALİP OLDU

Mısır basınında yer alan habere göre; Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılayamayan Mostafa Mohamed'e Serie A ekiplerinden Atalanta talip oldu. Milli yıldız Merih Demiral'ın da formasını giydiği İtalyan ekibi Galatasaray ile görüşmelere başladı.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde Atalanta'nın Mostafa Mohamed için Galatasaray'a 8 milyon euroluk teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

MOSTAFA MOHAMED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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