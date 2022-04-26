Mostafa Mohamed'den yılın transferi! Milli yıldızın takımına gidiyor

Galatasaray'ın mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed için Atalanta harekete geçti. Milli yıldız Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan ekibinin Mostafa Mohamed için 8 milyon euroluk teklifte bulunacağı öne sürüldü. Mısırlı golcü bu sezon sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalmıştı.
Mısır basınında yer alan habere göre; Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılayamayan Mostafa Mohamed'e Serie A ekiplerinden Atalanta talip oldu. Milli yıldız Merih Demiral'ın da formasını giydiği İtalyan ekibi Galatasaray ile görüşmelere başladı.
RAKAM BELLİ OLDU
Haberde Atalanta'nın Mostafa Mohamed için Galatasaray'a 8 milyon euroluk teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtildi.
Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.
Star Gazetesi