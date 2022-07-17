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Spor

Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Galatasaray'da forma giyen Mostafa Mohamed'e talip olduğu iddia edildi.

17 Temmuz 2022 Pazar 22:44 - Güncelleme:
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Fransız ekibi Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile ilgileniyor.

L'Equipe'in haberine göre, Fransız kulübü önümüzdeki günlerde Mohamed'i satın alma opsiyonuyla beraber kiralayacak.

MOSTAFA MOHAMED'İN PERFORMANSI

Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı. Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mostafa Mohamed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Bin 610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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