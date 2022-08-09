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Spor

Mostafa Mohamed'i yıkan haber! Hüsrana uğradı

Mostafa Mohamed, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılarak büyük umutlarla Nantes'e gitmişti. Ancak Fransız ekibinde Mostafa Mohamed'in yeterli görülmediği ve yeni bir golcü arandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Ağustos 2022 Salı 20:25 - Güncelleme:
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Galatasaray'dan ayrılarak büyük umutlarla Avrupa'ya giden Mostafa Mohamed, Nantes'te yedek kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Fransız ekibinin yeni golcü arayışlarına başladığı ve forvette Mostafa Mohamed'in tek başına yeterli olamayacağı ileri sürüldü.

MOSTAFA MOHAMED, AVRUPA HAYALİNE YENİ KAVUŞMUŞTU

Uzun zamandır Avrupa'ya gitmek istediği bilinen Mostafa Mohamed, Galatasaray'dan ayrılmış ve 5.75 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Ligue 1 ekiplerinden Nantes'e kiralık olarak gitmişti.

YEDEK KALMA TEHLİKESİ VAR

Fransa basınında yer alan habere göre; Mostafa Mohamed'in tek başına yeterli olamayacağını düşünen Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, bir golcü daha transfer edilmesini istiyor. Mısırlı golcü, yeni transferin gerçekleşmesi halinde yedek kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

Öte yandan haberde Nantes'in forvet için Spartak Moskova forması giyen Shamar Nicholson ile yakından ilgilendiği belirtildi.

MOSTAFA MOHAMED'İN SON SEZONKİ PERFORMANSI

Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı ve toplam 1610 dakika süre aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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