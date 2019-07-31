Moting için teklif 2.5 milyon euro
FENERBAHÇE, Moting transferinde kartlarını öne sürdü.
- StarSpor
Başkan Ali Koç, Paris Saint Germainli yöneticilerle yaptığı görüşmede bonservis için 2.5 milyon euro teklif etti. Oyuncu ile daha önce görüşerek prensipte anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertli kulübün patronu, Fransız yöneticilerle de bir an önce anlaşarak, golcü transferinde hedefe ulaşmaya çalışıyor. Kanarya’ın PSG’li oyuncuda pürüz çıkması halinde hedefini Sporting Lizbonlu Bas Dost’a çevireceği öğrenildi.
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