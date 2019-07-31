Moting için teklif 2.5 milyon euro

Başkan Ali Koç, Paris Saint Germainli yöneticilerle yaptığı görüşmede bonservis için 2.5 milyon euro teklif etti. Oyuncu ile daha önce görüşerek prensipte anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertli kulübün patronu, Fransız yöneticilerle de bir an önce anlaşarak, golcü transferinde hedefe ulaşmaya çalışıyor. Kanarya’ın PSG’li oyuncuda pürüz çıkması halinde hedefini Sporting Lizbonlu Bas Dost’a çevireceği öğrenildi.