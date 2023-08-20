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Spor

Moto 3'ün onuncu etabı Avusturya GP'sinde zafer Deniz Öncü'nün

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Avusturya etabını 1. sırada tamaladı.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 16:12 - Güncelleme:
Moto 3'ün onuncu etabı Avusturya GP'sinde zafer Deniz Öncü'nün
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Avusturya etabını 1. sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımı adına yarıştı.

Spielberg kentindeki Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilen yarışa üçüncü sırada başlayan Deniz Öncü, final turuna 3. sırada girmesine rağmen son virajda yaptığı atakla, ikinci Holgado'nun 5 salise önünde birinciliği elde etmeyi başardı.

Deniz, bu sonuçla bu sezonki ikinci zaferine ulaştı.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda bir sonraki etap, 3 Eylül'de İspanya'nın Barcelona şehrinde koşulacak.

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