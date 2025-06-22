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Spor

Moto2 İtalya yarışında Deniz Öncü, 6. oldu

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 9. ayağında 5. cepten kalktığı ve ilk turda liderliğe yükseldiği mücadeleyi Deniz Öncü, 6. sırada tamamladı.

AA22 Haziran 2025 Pazar 15:02 - Güncelleme:
Moto2 İtalya yarışında Deniz Öncü, 6. oldu
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Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 9. ayağında 6. oldu.

Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'ndeki yarış, 19 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 5. cepten kalktığı ve ilk turda liderliğe yükseldiği mücadeleyi 6. sırada tamamladı.

İspanyol pilot Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact takımı), damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışı, 29 Haziran'da koşulacak.

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