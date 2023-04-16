MotoGP ABD sprint yarışını Bagnaia kazandı

Sezonun 3. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, ABD'nin Austin kentindeki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 10 tur üzerinden yapıldı.
Bagnaia, yarışı başladığı gibi ilk sırada bitirerek 12 puanı hanesine yazdırdı.
Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 2.5 saniye sonra geçen Alex Rins (LCR Honda Castrol takımı) 2'nci, liderin 4.7 saniye gerisindeki Jorge Martin (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.
Sprintte 6. sırayı alan Marco Bezzecchi (Mooney VR46), 54 puanla şampiyonadaki liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 53 puanla vatandaşı Bagnaia izledi.
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 54 puan
2. Francesco Bagnaia (İtalya): 53
3. Johann Zarco (Fransa): 35
4. Alex Marquez (İspanya): 33
5. Maverick Vinales (İspanya): 32