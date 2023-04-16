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Spor

MotoGP ABD sprint yarışını Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Amerika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Ducati Lenovo takımının İtalyan motosikletçisi Francesco Bagnaia kazandı.

AA16 Nisan 2023 Pazar 09:15 - Güncelleme:
MotoGP ABD sprint yarışını Bagnaia kazandı
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Sezonun 3. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, ABD'nin Austin kentindeki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 10 tur üzerinden yapıldı.

Bagnaia, yarışı başladığı gibi ilk sırada bitirerek 12 puanı hanesine yazdırdı.

Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 2.5 saniye sonra geçen Alex Rins (LCR Honda Castrol takımı) 2'nci, liderin 4.7 saniye gerisindeki Jorge Martin (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.

Sprintte 6. sırayı alan Marco Bezzecchi (Mooney VR46), 54 puanla şampiyonadaki liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 53 puanla vatandaşı Bagnaia izledi.

YARIN TSİ 22.00'DE BAŞLAYACAK AMERİKA GRAND PRİX'Sİ ÖNCESİ PİLOTLAR KLASMANI ŞÖYLE:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 54 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 53

3. Johann Zarco (Fransa): 35

4. Alex Marquez (İspanya): 33

5. Maverick Vinales (İspanya): 32

  • motogp
  • bagnaia

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