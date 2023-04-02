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Spor

MotoGP Arjantin Grand Prix'sinde zafer Marco Bezzecchi'nin!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Arjantin Grand Prix'sinde, Mooney VR46 takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi damalı bayrağı ilk sırada görerek yarışı birinci sırada tamamladı.

2 Nisan 2023 Pazar 21:58 - Güncelleme:
MotoGP Arjantin Grand Prix'sinde zafer Marco Bezzecchi'nin!
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Arjantin Grand Prix'sinde, Mooney VR46 takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 2. mücadelesi, Termas de Rio Hondo şehriyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte 25 tur üzerinden yapıldı.

Yağmur altında koşulan yarışa 2. cepten başlayan Bezzecchi, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Bezzecchi'den 4 saniye sonra geçen Johann Zarco (Prima Pramac takımı) 2'nci, liderin 4.6 saniye gerisindeki Alex Marquez (Gresini) ise 3. sırayı aldı.

Mücadeleye pilotlar klasmanı lideri olarak başlayan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), bitime 8 tur kala 2. sıradayken motosikletinin kontrolünü kaybetti. Geçen yılın şampiyonu Bagnaia, kaza yüzünden yarışı 16. sırada bitirdi.

Dünkü sprint yarışında aldığı 9 puanla beraber puanını 50'ye çıkaran Bezzecchi, şampiyonada liderliğe yükseldi. İtalyan sürücüyü, 41 puanla vatandaşı Bagnaia izledi.

Sezonun 3. yarışı Amerika Grand Prix'si 16 Nisan'da düzenlenecek.

- Pilotlar klasmanı

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 50 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 41

3. Johann Zarco (Fransa): 35

4. Alex Marquez (İspanya): 33

5. Maverick Vinales (İspanya): 32

  • MotoGP Dünya Şampiyonası
  • Marco Bezzecchi
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