17 Ağustos 2025 Pazar
  • MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in
Spor

MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Avusturya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

17 Ağustos 2025 Pazar 16:31
MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. etabı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Ring'de, 28 tur üzerinden düzenlendi.

MotoGP'de 6 kez şampiyonluk yaşayan Marquez, bitiş çizgisini 42 dakika, 11 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 6, sezonun 9. zaferine ulaştı.

Tecrübeli pilot, MotoGP tarihinin 1000. yarışından zaferle ayrıldı.

BK8 Gresini takımından İspanyol Fermin Aldeguer, liderin 1.118 saniye gerisinde ikinci, Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ise Marquez'in 3.426 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 24 Ağustos'ta yapılacak.

Pilotlar klasmanda ilk 5'teki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 418 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 276

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 221

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 178

5. Franco Morbidelli (İtalya): 144

  • Marc Marquez
  • MotoGP Avusturya Grand Prix
  • yarış

