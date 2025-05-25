İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2025 Pazar / 28 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1011
  • EURO
    44,4609
  • ALTIN
    4204.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MotoGP Britanya Grand Prix'sinde kazanan Marco Bezzecchi
Spor

MotoGP Britanya Grand Prix'sinde kazanan Marco Bezzecchi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı Büyük Britanya Grand Prix'sinde Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, birinci oldu.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 17:01 - Güncelleme:
MotoGP Britanya Grand Prix'sinde kazanan Marco Bezzecchi
ABONE OL

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 7. ayağı, 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı.

Ducati Lenovo takımından İspanyol pilot Marc Marquez'in ikinci turda yaptığı kaza nedeniyle kırmızı bayrak sallandı ve yarış yeniden başlatıldı.

Monster Energy Yamaha'dan Fransız Fabio Quartararo, yeniden başlatılan müsabakada ilk sıradaki yerini korusa da 12. turda motosikletinde yaşadığı sorun sebebiyle yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Quartararo'nun yarış dışı kalmasından sonra liderliği ele geçiren Marco Bezzecchi, bitiş çizgisini 38 dakika 16.037 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek sezonun ilk, MotoGP kariyerinin 4. zaferine ulaştı.

Fransız Johann Zarco (Castrol Honda LCR), Bezzecchi'nin 4.088 saniye gerisinde ikinci, Marc Marquez ise liderin 5.929 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 8. yarışı Aragon Grand Prix'si, 8 Haziran'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 196 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 172

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 124

4. Franco Morbidelli (İtalya): 98

5. Johann Zarco (Fransa): 97

  • Marco Bezzecchi
  • MotoGP
  • Britanya Grand Prix

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.