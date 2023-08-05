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Spor

MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Alex Marquez'in

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Gresini takımından İspanyol Alex Marquez kazandı.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 21:36 - Güncelleme:
MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Alex Marquez'in
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Sezonun 9. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlendi.

Bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçen Alex Marquez, kariyerinin ilk sprint yarışı zaferini elde ederek 12 puanı hanesine yazdırdı.

Mooney VR46 takımından İtalyan motosikletçi Marco Bezzecchi, liderin 0.366 saniye gerisinde ikinciliği, Aprilia ekibinden İspanyol Maverick Vinales ise Marquez'in 3.374 saniye arkasında üçüncülüğü elde etti.

Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 194 puan

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 167

3. Jorge Martin (İspanya): 163

4. Johann Zarco (Fransa): 115

5. Brad Binder (Güney Afrika): 115

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