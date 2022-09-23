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Spor

MotoGP fırtınası Japonya'da

MotoGP tutkusu, Japonya'da yapılacak sezonun 16. yarışı ile devam ediyor.

AA23 Eylül 2022 Cuma 09:36 - Güncelleme:
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Motegi kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 09.05'te, 24 turluk yarış ise 25 Eylül Pazar günü TSİ 09.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo takımı) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 211 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 201

3. Aleix Espargaro (İspanya): 194

4. Enea Bastianini (İtalya): 163

5. Jack Miller (Avustralya): 134

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