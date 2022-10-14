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Spor

MotoGP'de bir sonraki durak, Avustralya

MotoGP yarışlarının sıradaki durağı Avustralya olacak. Sezonun 18.yarışında ilk üç arasındaki sıkı rekabet yarış severleri heyecanlandırmaya başladı.

AA14 Ekim 2022 Cuma 11:51 - Güncelleme:
MotoGP'de bir sonraki durak, Avustralya
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 18. yarışıyla sürecek.

Phillip Adası'yla aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın (TSİ) 06.10'da, 27 turluk yarış ise 16 Ekim Pazar günü (TSİ) 06.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira'nın (Red Bull KTM) 2, Aleix Espargaro (Aprilia) ve Jack Miller'ın (Ducati Lenovo) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Avustralya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 219 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 217

3. Aleix Espargaro (İspanya): 199

4. Enea Bastianini (İtalya): 180

5. Jack Miller (Avustralya): 179

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