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Spor

MotoGP'de heyecan 14. yarış ile Japonya'da

MotoGP, Japonya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışıyla devam edecek. Sıralama turları yarın TSİ 04.50'de, 12 turluk sprint yarışı da TSİ 09.00'da başlayacak.

AA29 Eylül 2023 Cuma 10:36 - Güncelleme:
MotoGP'de heyecan 14. yarış ile Japonya'da
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Japonya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışıyla devam edecek.

Motegi kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 04.50'de, 12 turluk sprint yarışı da TSİ 09.00'da başlayacak.

24 turluk Japonya Grand Prix'sinin startı ise 1 Ekim Pazar günü TSİ 09.00'da verilecek.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın 5, Marco Bezzecchi'nin 3, Jorge Martin (Prima Pramac) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2'şer, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 292 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 279

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 248

4. Brad Binder (Güney Afrika): 192

5. Aleix Espargaro (İspanya): 160

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