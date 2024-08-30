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Spor

MotoGP'de heyecan İspanya'da devam edecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 12. yarışı Aragon Grand Prix'si, İspanya'da gerçekleştirilecek.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 10:55 - Güncelleme:
MotoGP'de heyecan İspanya'da devam edecek
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MotoGP'de sezonun 12. yarışı Aragon özerk bölgesindeki 5,1 kilometrelik MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenecek etapta, yarın TSİ 11.50'de sıralama turları ve TSİ 16.00'da sprint yarışı başlayacak. Yarış ise 1 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 7, Jorge Martin 2 (Prima Pramac), Enea Bastianini (Ducati Lenovo) ve Maverick Vinales (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 275 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 270

3. Enea Bastianini (İtalya): 214

4. Marc Marquez (İspanya): 192

5. Maverick Vinales (İspanya): 139

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