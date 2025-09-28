İSTANBUL 21°C / 16°C
28 Eylül 2025 Pazar
Spor

MotoGP'de şampiyon Marc Marquez

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'sini ikinci sırada bitiren Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, şampiyon oldu.

28 Eylül 2025 Pazar 12:37
MotoGP'de şampiyon Marc Marquez
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 17. mücadelesi, Japonya'da Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

Bitiş çizgisini 42 dakika 09.312 saniyeyle birinci sırada geçen takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın ardından ikinci olan Marquez, kariyerindeki yedinci şampiyonluğa ulaştı.

Marquez, Bagnaia'nın 4.196 saniye gerisinde ikinci, Honda HRC Castrol'ün İspanyol pilotu Joan Mir ise liderin 6.858 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun bitimine beş yarış kala şampiyonluğunu ilan eden 32 yaşındaki İspanyol sürücü, basın mensuplarına gözyaşlarını zor tutarak yaptığı açıklamada, "Konuşmak bile imkansız. Sadece anın tadını çıkarmak istiyorum ama zor olduğu doğru, çok zordu ama şimdi kendimle barışığım." ifadelerini kullandı.

Sezonun 18. yarışı Endonezya Grand Prix'si 5 Ekim'de düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 541 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 340

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 274

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 242

5. Franco Morbidelli (İtalya): 196

Popüler Haberler
