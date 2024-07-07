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Spor

MotoGP'de sezonun 9. yarışını kazanan Francesco Bagnaia

MotoGP'de sezonunun 9. etabı olan Almanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia kazandı.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 17:28 - Güncelleme:
MotoGP'de sezonun 9. yarışını kazanan Francesco Bagnaia
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 9. etabı Almanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ilk sırada bitirdi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. mücadelesi, Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

İspanyol pilot Jorge Martin'in yarış dışı kalmasının ardından Bagnaia, elde ettiği bu zaferle zirveye oturdu.

Son iki yılın şampiyonu Bagnaia, 40 dakika 40.063 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak üst üste 4. etap galibiyetini elde etti.

Gresini Racing takımındaki İspanyol kardeşlerden Marc Marquez, liderin 3.804 saniye gerisinde ikinci ve Alex Marquez ise 4.334 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 10. yarışı, 4 Temmuz'da İngiltere'de düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 222 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 212

3. Marc Marquez (İspanya): 166

4. Enea Bastianini (İtalya): 155

5. Maverick Vinales (İspanya): 125

  • MotoGP
  • Francesco Bagnaia
  • Almanya Grand Prix

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