Motta'dan Dominguez açıklaması!

Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, takımın orta sahası Nicolas Dominguez ile ilgili konuştu.

İtalyan teknik adam, son dönemde adı Milan ile birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Arjantinli orta saha oyuncusu için, takımda mutsuz oyuncu görmek istemediğini söyledi. Motta, "Schouten gibi Dominguez de önemli bir oyuncu ve herkesin onu takip etmesi normal. Ancak takımda mutsuz oyuncular görmek istemiyorum. Takımları için ellerinden gelenin en iyisini yapan odaklanmış oyunculara koçluk yapmak istiyorum. Bunlar daha çok yönetimli ilgili konuşmalar ama tüm durumlar için de geçerli." sözlerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

2020 yılından bu yana İtalyan ekibinin formasını giyen Dominguez, sahaya çıktığı 110 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

Futbola Velez Sarsfield altyapısında başlayan Nicolas Dominguez, 2019 yazında 8.45 milyon euro bedelle Bologna'ya transfer oldu.

Serie A'da 103 maça çıkan 25 yaşındaki Arjantinli merkez orta saha Dominguez, 4 gol atıp 6 asist yaptı.