Mourinho, Benzema söylentilerine cevap verdi

Karim Benzema'nın Al-Ittihad'dan ayrılıp Benfica'ya transfer olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Jose Mourinho'dan net bir açıklama geldi.

Portekizli teknik adam, düzenlenen basın toplantısında bu söylentilerin kendisi için de yeni olduğunu belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı. Mourinho, Benzema'nın Avrupa'ya dönme isteği olmadığını, Suudi Arabistan'da hayatından memnun olduğunu söyledi. Deneyimli hoca, "Benzema'nın kupa dolabı dolu, banka hesabı güçlü. Böyle bir dönüşe gerek yok" ifadelerini kullandı.