26 Eylül 2025 Cuma
Mourinho, Benzema söylentilerine cevap verdi

Al-Ittihad'dan ayrılıp Benfica'ya gideceği iddia edilen Karim Benzema için Jose Mourinho, bu söylentilerin tamamen asılsız olduğunu söyledi.

26 Eylül 2025 Cuma 08:19
Mourinho, Benzema söylentilerine cevap verdi
Karim Benzema'nın Al-Ittihad'dan ayrılıp Benfica'ya transfer olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Jose Mourinho'dan net bir açıklama geldi.

Portekizli teknik adam, düzenlenen basın toplantısında bu söylentilerin kendisi için de yeni olduğunu belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı. Mourinho, Benzema'nın Avrupa'ya dönme isteği olmadığını, Suudi Arabistan'da hayatından memnun olduğunu söyledi. Deneyimli hoca, "Benzema'nın kupa dolabı dolu, banka hesabı güçlü. Böyle bir dönüşe gerek yok" ifadelerini kullandı.

