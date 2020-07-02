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Spor

Mourinho: ''Futbol kötü bir noktaya gidiyor''

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, Sheffield United'e kaybedilen maç sonrası hakemleri ve VAR uygulamasını eleştirdi.

02 Temmuz 2020 Perşembe 22:46 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 22:46
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Tottenham Menajeri Jose Mourinho, deplasmanda Sheffield United'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından maçın hakemine tepki gösterdi.

Portekizli teknik adam, "Tam olarak düşündüklerini söyleyemem çünkü konuşursam kurullardan ceza alırım. Kulübümü ve kendimi korumak zorundayım. Elinde düdük olan adama hiçbir zaman bir şikayetim yok. Artık hakem o değil, o yardımcı hakem. Elinde bayrak tutanlar da, yardımcı hakemin yardımcıları. Asıl hakem bir odada oturuyor. Bu güzel oyun için çok kötü bir noktaya gidiyoruz. Bu oyun, hepimizin aşık olduğu oyun" dedi.

Tottenham'ın karşılaşmanın ilk yarısında Kane ile bulduğu bir gol VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiş ve Mourinho da uzun süre itiraz etmişti.

Tottenham, 32 hafta sonunda Premier Lig'de 45 puanla 9. sırada bulunuyor.

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