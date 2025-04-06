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Spor

Mourinho: Galatasaray maçının pozitif etkisi oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu. İşte o sözler...

Haber Merkezi6 Nisan 2025 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Mourinho: Galatasaray maçının pozitif etkisi oldu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu. İşte o sözler...

"DÜNYANIN HER YERİNDE PENALTI"

"İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Çin'de, Avustralya'da, dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi!"

"MAÇIN GERÇEKLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ"

"Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi."

"TALISCA KAZANMAMIZI SAĞLADI"

"İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı."

"G.SARAY MAÇININ ETKİSİ OLMADI"

"Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur."

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