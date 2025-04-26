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Spor

Mourinho: Hakemlerden canımız yandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu. Mourinho, 'Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım.' dedi.

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 22:44 - Güncelleme:
Mourinho: Hakemlerden canımız yandı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

Portekizli teknik adam, "Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti." dedi.

45-72 arasındaki 3 golü değerlendiren Mourinho, "O periyottaki fark, gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik." sözlerini sarf etti.

"HAKEMLERDEN CANIMIZ YANDI"

Mourinho, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci değişiklikleri için, "3. dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. İki oyuncu da çok sıkı çalışıyor. İkisi de bu sezon sık sakatlandı. İkisi de hem iyi insanlar hem iyi futbolcular."

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