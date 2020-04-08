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Spor

Mourinho hatasını kabul etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Teknik Direktörü Jose Mourinho, koronavirüs tedbirlerine uymayıp futbolcuları ile parkta antrenman yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından bunun bir hata olduğunu kabul etti.

IHA08 Nisan 2020 Çarşamba 16:57 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:57
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Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayarak futbolcuları ile parkta antrenman yapan İngiliz ekibi Tottenham’ın Teknik Direktörü Mourinho, bunun bir hata olduğunu kabul etti. İngiliz basınına konuşan Mourinho, davranışlarının devlet protokolü ile uyumlu olmadığını söyleyerek, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ve hükümet tavsiyelerine uymaları gerektiğini vurguladı.

Portekizli çalıştırıcı, Tottenhamlı futbolcular Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele ile bir parkta antrenman yaparken görüntülenmiş, bundan dolayı da tepki çekmişti.

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