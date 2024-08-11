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Spor

Mourinho ilk maçını değerlendirdi: Bugün olmayan tek şey gollerdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca maç değerlendirmesinde 'Bugün olmayan tek şey gollerdi. İlk 60-65 dakikadaki oyunumuza bakınca sonuç farklı olmalıydı' yorumunda bulundu.

11 Ağustos 2024 Pazar 00:17 - Güncelleme:
Mourinho ilk maçını değerlendirdi: Bugün olmayan tek şey gollerdi
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

Bugün olmayan tek şey gollerdi. İlk 60-65 dakikadaki oyunumuza bakınca sonuç farklı olmalıydı. Çok pozisyon kaçırdık. Final bölgesinde, 3. bölgede doğru şeyleri yapamadık teknik anlamda.

'FİZİKSEL OLARAK DÜŞTÜK'

Maç boyunca dominant olan bizdik. Daha farklı bir sonucu hak ediyorduk. Belli dakikadan sonra fiziksel olarak düştük. Maximin ve İrfan 90 dakika oynayacak durumda değil. Orta sahada sürekli İsmail ve Szymanski ile oynuyoruz. İstemediğimiz bir şeydi ama fiziksel olarak düşüş yaşadık. Çok hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Sonuca bakınca daha fazlasını hak ediyorduk.

Bir pozisyonda elinizde 2 oyuncu olunca değişiklik yapmak kolay, Dzeko yerine En-Nesyri giriyor. Bazı durumlarda adaptasyon gerekiyor. Szymanski orta sahada oynadı, normalde daha ofansif bir oyuncu. Bartuğ girdi sonra, Türk futbolu için iyi bir şey bu, iyi bir genç oyuncu, onlara süre vermekten korkmuyoruz. Daha fazla süre alacak. Oğuz ve Yusuf da var elimizde. Fenerbahçe için çalışıyorum ama endirekt olarak Türk futbolu için de çalışıyorum.

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