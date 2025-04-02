Mourinho: Kupadaki sonuç ligi etilemez

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezonunun çeyrek finali dev derbiye sahne oluyor. Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarı finale yükselebilmek için sahaya çıkacak.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

"Önce turu geçmemiz lazım. Bir hayali olan takıma karşı oynayacağız yarı finale de geçersek Konyaspor ile. Ama önce bu maça odaklanmalıyız. Bu akşam tur atlayan takımın Konya'ya karşı çok zor bir maçı olacak.

Bu maçı kazansak dahi ligde psikolojik üstünlüğü ele alacağımızı düşünmüyorum. Üstünlük her zaman lider olan takımdadır. Şu anda 1 maçları fazla olsa da 6 puan avantajları var."