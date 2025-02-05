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Spor

Mourinho: Listede olmayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni transferler Ongjen Mimovic ve Diego Carlos'un durumları hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
Mourinho: Listede olmayacak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni transferler Ongjen Mimovic ve Diego Carlos'un durumları hakkında açıklama yaptı.

Diego Carlos'un durumu hakkında konuşan Mourinho, "Avrupa listesi için sakatlıklarla ilgili teşhisleri beklememiz gerekiyor. Diego Carlos eğer uzun bir sakatlık yaşayacaksa listede olmayacak. Şu an durumu bilmiyorum." sözlerini sarf etti.

Bir diğer Ongjen Mimovic için de konuşan Mourinho, "Türkiye'de 14 yabancı kuralı var ve bizim şu anda 15 yabancımız var. Ongjen Mimovic'in Avrupa'da veya ligde listeye yazılacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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