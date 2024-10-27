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Spor

Mourinho maç sonrası konuştu: Perşembe-pazar oynamak kolay değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçının ardından konuştu.

27 Ekim 2024 Pazar 21:34 - Güncelleme:
Mourinho maç sonrası konuştu: Perşembe-pazar oynamak kolay değil
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçının ardından konuştu.

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

"4-5-6 OLABİLİRDİ"

"Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Osayi'nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik."

"PERŞEMBE-PAZAR KOLAY DEĞİL"

"Perşembe-pazar oynamak kolay değildir bazen, bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü. Bazı oyuncular oyunun böyle akmasından psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı."

"CENK TOSUN BUNU HAK EDİYOR"

"Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor."

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