Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elendi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından açıklama yaptı.

Karşılaşma sonrası konuşan Mourinho, "Bugün daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Daha güçlü olan taraf kazandı. İlk yarıda iyi değildik, ritimle baş edemedik. İkinci yarıda daha iyiydik, maçın sonunda net pozisyonlara girdik ama yeterli olmadı. İkinci yarıda onurlu bir duruş sergiledik ama ilk yarıdaki performanslarıyla hak ettiler."

"Benfica'nın daha güçlü ve elinde daha fazla çözüme sahip olan bir kulüp olduğunu ifade etmiştim. Kazanamamanın üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma karşı kaybettik."

"Fenerbahçe, zaten senelerdir şampiyon olamıyor ve öncelikle şampiyona maçlarımız var. Avrupa Ligi'ne hazırlanmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde bu sezon güçlü takımlar var."

"Talisca'nın kırmızı görmesi ve Semedo'nun sakatlığı oyunumuzu etkiledi. Bunu mağlubiyetin gerekçesi olarak söylemek istemiyorum. İki maça bakıldığında bir gollük fark vardı." ifadelerini kullandı.