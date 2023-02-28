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Spor

Mourinho, Mauro Icardi'yi istiyor! ''Tüm yollar Roma'ya çıkıyor''

Mauro Icardi için transferde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen yıldız golcü Mauro Icardi'ye şimdi de Roma talip oldu. İtalyan ekibinin teknik direktörü Mourinho, Arjantinli yıldızı çok istiyor. İşte detaylar...

28 Şubat 2023 Salı 23:51 - Güncelleme:
Mourinho, Mauro Icardi'yi istiyor! ''Tüm yollar Roma'ya çıkıyor''
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İtalyan basını, Mauro Icardi için Roma'nın oldukça istekli olduğunu ve Mourinho'nun yeni sezonda forvet hattını Dybala ve Mauro Icardi ikilisinden oluşturmak istediğini duyurdu. Milan da Arjantinli golcü için istekli.

MOURINHO, MAURO ICARDI İÇİN DEVREDE

Galatasaray'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Mauro Icardi, bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain'de kadroda düşünülmüyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise; 30 yaşındaki başarılı golcü oyuncu için en ciddi aday Roma. İtalyan ekibinde teknik direktör Jose Mourinho, onu çok istiyor.

"TÜM YOLLAR ROMA'YA ÇIKIYOR"

"Calcioinpillole.com" 'Mauro Icardi için tüm yollar Roma'ya çıkıyor' başlığı ile verdiği haberinde, Jose Mourinho'nun onu çok istediğine vurgu yaptı.

TÜRKİYE'DE DE KALABİLİR

Diğer yandan Galatasaray yönetimi de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve taraftarla arasında büyük bir bağ oluşan Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerde bulunuyor.

ICARDI'NİN GALATASARAY KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 13 resmi maçta forma giyen Mauro Icardi, bunların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 948 dakika sahada kalan Arjantinli golcü, 9 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

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