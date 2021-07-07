İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2021 Çarşamba / 27 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6731
  • EURO
    10,3031
  • ALTIN
    499.479
  • BIST100
    1392.64
Spor

Mourinho, Merih Demiral'ın peşinde

Roma'nın teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın transfer edilmesini istiyor.

7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:25 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:25
ABONE OL

Uzun süredir Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu Merih Demiral'ın transferine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan habere göre Merih'in satışına onay veren Juventus'un, milli yıldız için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ancak Merih Demiral cephesinin bu bedeli yüksek bulduğu öne sürülmüştü.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İtalyan basını yeni bir iddiayı gündemine getirdi.

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Roma'nın, Merih Demiral'ı ana transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği ifade edildi. Habere göre Mourinho'nun savunmacı transferi için Merih'in doğru tercih olduğunu ve Smalling'e Manchester United döneminden bu yana güvenmediğinden Merih'i kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Merih'in Juventus'ta artık yedek kalmak istemediği ve bu nedenle ayrılmaya istekli olduğu kaydedilirken Roma'nın Juventus'la olan iyi ilişkilerini bu transferde devreye sokacağı ifade edildi.

Roma'nın, Juventus'un istediği 40 milyon euro bonservis bedelini ödemeye yanaşmayacağı ancak Dzeko ve Lorenzo Pellegrini'yi isteyen Juventus'a Merih'i takasta kullanma teklifi yapabileceği öne sürüldü.

Hürriyet

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.