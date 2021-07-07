7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:25 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:25

Uzun süredir Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu Merih Demiral'ın transferine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan habere göre Merih'in satışına onay veren Juventus'un, milli yıldız için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ancak Merih Demiral cephesinin bu bedeli yüksek bulduğu öne sürülmüştü.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İtalyan basını yeni bir iddiayı gündemine getirdi.

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Roma'nın, Merih Demiral'ı ana transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği ifade edildi. Habere göre Mourinho'nun savunmacı transferi için Merih'in doğru tercih olduğunu ve Smalling'e Manchester United döneminden bu yana güvenmediğinden Merih'i kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Merih'in Juventus'ta artık yedek kalmak istemediği ve bu nedenle ayrılmaya istekli olduğu kaydedilirken Roma'nın Juventus'la olan iyi ilişkilerini bu transferde devreye sokacağı ifade edildi.

Roma'nın, Juventus'un istediği 40 milyon euro bonservis bedelini ödemeye yanaşmayacağı ancak Dzeko ve Lorenzo Pellegrini'yi isteyen Juventus'a Merih'i takasta kullanma teklifi yapabileceği öne sürüldü.

Hürriyet