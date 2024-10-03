İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2024 Perşembe / 30 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1503
  • EURO
    37,8082
  • ALTIN
    2917.94
  • BIST100
    8898.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mourinho: Mükemmele yakın olmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

3 Ekim 2024 Perşembe 20:58 - Güncelleme:
Mourinho: Mükemmele yakın olmalıyız
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente karşılaşması öncesi konuştu.

Portekizli teknik adam, "Bugün kazanmayı umuyorum. 1 puan da puandır. Bu yeni formatta, her puan pozitiftir ama bizler kazanmayı denemek zorundayız. Mükemmele yakın olmak zorundayız. Rakibimiz çok iyi. Ön bölgede opsiyonları var. Savunmada çok sertler, gol yemiyorlar. İyi oynamak zorundayız." dedi.

Mourinho, ayrıca, "Çağlar Söyüncü farklı özelliklere sahip bir oyuncu. Oyun kurulumda iyi, hatlar arasındaki oyuncuları tutmakta iyi. Teknik olarak Becao ve Djiku'dan farklı. Becao ve Djiku da iyi oyuncular. Tecrübeli oyuncular, savunma yapmayı iyi biliyorlar. Birlikte oynamayı biliyorlar. Onları da biliyorum. Kulübede Samet, Yusuf var. Listede olmayan oyuncular da var. Bright cezalı, Çağlar sakat, bu biraz sıkıntı ama elimizdeki oyunculara inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.