21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.192
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mourinho Real'e giderse yardımcısı Xabi olacak

Galatasaray galibiyetine rağmen Zinedine Zidane'ın performansından memnun olmayan Real Madrid'de takımın başına geçmesi konuşulan Jose Mourinho'nun yardımcısının Xabi Alonso olacağı iddia edildi.

  • Fanatik
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Real Madrid’in Galatasaray’ı 1-0 yenmesi, Zinedine Zidane’ın üzerindeki baskıdan kurtulmasına yetmedi. İspanyol basınına göre Fransız teknik adam hâlâ topun ağzında.
 
Sport Gazetesi ise Real Madrid ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Buna göre İspanyol devi, Jose Mourinho ile görüşüp anlaştı. Hatta Mourinho, yardımcısını bile belirledi.
 
Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid’den eski öğrencisi Xabi Alonso’yu sağ kolu yapacak.
 

Rusya duyurdu! İlk defa yapılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

Amazon ile Microsoft'un 'bulut' mücadelesinde kazanan belli oldu

Amazon ile Microsoft'un 'bulut' mücadelesinde kazanan belli oldu

Bu işi yaparak ayda 6 bin TL kazanıyorlar

Bu işi yaparak ayda 6 bin TL kazanıyorlar

'Motosikletten düştü' denilmişti, kan donduran gerçek ortaya çıktı

'Motosikletten düştü' denilmişti, kan donduran gerçek ortaya çıktı

Patronunuza sakın bunu söylemeyin! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz

Patronunuza sakın bunu söylemeyin! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz

1 Kasım’dan sonra yasak, kuyruğa girdiler

1 Kasım’dan sonra yasak, kuyruğa girdiler
 

POPÜLER HABERLER

Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, okuduğu kametle herkesi mest etti

Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, okuduğu kametle herkesi mest etti

Dünyada 26'ncı seçilmişti! Burada yiyen bir daha vazgeçemiyor

Dünyada 26'ncı seçilmişti! Burada yiyen bir daha vazgeçemiyor

60 metre yükseklikte! Türkiye'de ve dünyada bir ilk

60 metre yükseklikte! Türkiye'de ve dünyada bir ilk

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA