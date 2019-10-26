Real Madrid’in Galatasaray’ı 1-0 yenmesi, Zinedine Zidane’ın üzerindeki baskıdan kurtulmasına yetmedi. İspanyol basınına göre Fransız teknik adam hâlâ topun ağzında.

Sport Gazetesi ise Real Madrid ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Buna göre İspanyol devi, Jose Mourinho ile görüşüp anlaştı. Hatta Mourinho, yardımcısını bile belirledi.

Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid’den eski öğrencisi Xabi Alonso’yu sağ kolu yapacak.