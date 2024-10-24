İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2024 Perşembe / 21 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2518
  • EURO
    37,175
  • ALTIN
    3013.73
  • BIST100
    8872.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mourinho: Taraftarın mesajıma ihtiyacı yok
Spor

Mourinho: Taraftarın mesajıma ihtiyacı yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2024 Perşembe 21:00 - Güncelleme:
Mourinho: Taraftarın mesajıma ihtiyacı yok
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Taraftarların benim mesajıma ihtiyacı yok. Onların aşkı ve tutkusu, benim söyleyeceklerimden büyük. Tabii ki takımın kazanması için yardım edeceklerdir. Kazanmak için savaşacağız. İyi hazırlandık, iyi duygularla buraya geldik kazanmak için." dedi.

Mourinho, ayrıca, "Taktiksel olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Onlar da en iyi şekilde hazırlanmışlardır. Bizim zor bir takvimimiz var. Zor maçlara çıkacağız. Alacağımız her puan artı. Saha içerisinde taktiksel bir savaş olacak ama bunu iyi anlamda söylüyorum." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.