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Spor

Mourinho transfere yeşil ışık yaktı! Talisca adım adım Süper Lig'e

Fenerbahçe, Talisca transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı lacivertli yönetim Jose Mourinho'nun da transfere onay vermesinin ardından süreci hızlandırdı. Fenerbahçe, transfer için mali konularda son aşamaya geldi. İşte detaylar...

Akşam19 Aralık 2024 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
Mourinho transfere yeşil ışık yaktı! Talisca adım adım Süper Lig'e
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Fenerbahçe'nin Anderson Talisca rüyası gerçeğe dönüşmek üzere... Sezon başında da Brezilyalı on numara için harekete geçen ancak Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'yu ikna edemeyen sarı lacivertli yönetim, sonunda hocanın rızasını aldı. Mourinho, "Hem taraftar hem siz istiyorsanız olur" diyerek yeşil ışık yaktı. Futbolcu, maaşının karşılanması halinde Trendyol Süper Lig'deki büyüklerde oynayabileceğini iletmişti. Galatasaray ve Beşiktaş'ın Talisca konusunda herhangi bir ilgisi yok. Bu sebeple tek yol Fener'e çıkıyor.

9 MİLYON € ÜCRET

Suudi ekibinden senelik 12 milyon dolar kazanan 31 yaşındaki Anderson Talisca, kontratının sonuna yaklaştığı için 'yüksek kazançlı' bir mukaveleden uzaklaştı. Fenerbahçe'nin bonuslar hariç 9 milyon euroya yakın bir önerisi oldu. 3.5 yıllık sözleşme konusunda kulüp ve oyuncu uzlaşıya vardı. Ancak Anderson Talisca; sezonun ikinci yarısında Al-Nassr'dan alacağı parayı bırakmak istemiyor. Fenerbahçe, bu sebeple Al-Nassr kulübüne bonservis ödeyecek. Kulüp bu şartlarla yollamaya hazır, ancak Teknik Direktör Pioli pürüz çıkartıyordu.

AL-NASSR'A CÜZİ PARA

Teknik Direktör Pioli, "Yerine bir forvet istiyorum" diyerek Talisca'nın gönderilmesine onay verdi. Fenerbahçe ve Al-Nassr arasında bonservis pazarlığı var. Suudi ekibinin talebi 5 milyon euro. Kanarya bu rakamı 2 milyon seviyelerine çekmeye çalışıyor. Bu hafta son bir görüşme yapılacak. Transferin buradan dönme olasılığı artık çok düşük görülüyor. Süper Lig'de transfer döneminin resmen açılmasıyla uçağı inecek olan ilk isim Anderson Talisca olacak...

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