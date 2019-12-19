Mourinho, Vedat Muriqi'ye kancayı taktı

19.12.2019 08:54 - Güncelleme: 19.12.2019 08:54

İngiliz basını, Harry Kane’nin yanına fizik gücü üstün bir golcü daha almayı planlayan Tottenham’ın Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Vedat Muriqi’nin transferinde ısrarcı olduğunu öne sürdü. Haberde, Mou’nun Vedat’ın transferi için yönetime rapor verdiği de belirtildi. Uzun süredir İngiliz kulüplerinin takibinde olduğu bilinen Kosovalı golcü için Ocak’ta teklif yapılması da planlanıyor. Llorente’nin yazın Napoli’ye gitmesinden sonra Tottenham’ın bir golcü sıkıntısı yaşadığı ve bunu Vedat’la telafi etmek istediği de belirtiliyor. 25 yaşındaki golcü Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 karşılaşmada 10 gol atarak dikkatleri çekti. Vedat özellikle Kosova Milli Takımı’yla İngiltere’ye attığı gollerin ardından Ada’da bir çok takımın radarına girmişti.

Akşam