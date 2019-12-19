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Spor

Mourinho, Vedat Muriqi'ye kancayı taktı

Fenerbahçe’nin golcüsü Muriqi’yi transfer etmek isteyen Tottenham’ın Portekizli hocasının yönetime rapor verdiği belirtildi.

19.12.2019  08:54 - Güncelleme: 19.12.2019  08:54
İngiliz basını, Harry Kane’nin yanına fizik gücü üstün bir golcü daha almayı planlayan Tottenham’ın Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Vedat Muriqi’nin transferinde ısrarcı olduğunu öne sürdü. Haberde, Mou’nun Vedat’ın transferi için yönetime rapor verdiği de belirtildi. Uzun süredir İngiliz kulüplerinin takibinde olduğu bilinen Kosovalı golcü için Ocak’ta teklif yapılması da planlanıyor. Llorente’nin yazın Napoli’ye gitmesinden sonra Tottenham’ın bir golcü sıkıntısı yaşadığı ve bunu Vedat’la telafi etmek istediği de belirtiliyor. 25 yaşındaki golcü Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 karşılaşmada 10 gol atarak dikkatleri çekti. Vedat özellikle Kosova Milli Takımı’yla İngiltere’ye attığı gollerin ardından Ada’da bir çok takımın radarına girmişti.
 
Akşam
 

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