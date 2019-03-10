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'Mourinho, yüzde 90 Real Madrid'e geri dönecek'

Real Madrid'in eski başkanı Ramon Calderon, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

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"YÜZDE 90 DÖNECEK"
 
Ramon Calderon, "Mourinho, yüzde 90 Real Madrid'e geri dönecek. Pazartesi günü bile burada olabilir. Bu hafta büyük ihtimal açıklanacak" dedi.
 
Eski başkan, Mourinho'nun Real Madrid'e döneceği için çok mutlu olduğunu ve bu görev için çok heyecan duyduğunu vurguladı.
 
ZIDANE REDDETTİ
 
Ayrıca Ramon Calderon, Zinedine Zidane'ın olumsuz yanıtı sonrası Florentino Perez'in elindeki tek seçeneğin Mourinho olduğunu söyledi.
 
Ramon Calderon, "Perez, Zidane'ı aradı ve geri dönmesini istedi. Zidane ise, 'Şimdi değil' dedi" şeklinde konuştu.
 
Sporx
 

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