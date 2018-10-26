Mourinho, Zlatan İbrahimovic'e kapıları kapattı
MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de forma giyen İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic'in yeniden Manchester United'a dönebileceği iddia edilmişti. Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Jose Mourinho'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Geçtiğimiz mart ayında Manchester United'dan ayrılan Zlatan Ibrahimovic, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin yolunu tutmuştu.
37 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün adı, son dönemlerde yeniden Kırmızı Şeytanlar'la birlikte anılmaya başlamıştı. İsveçli süperstarın kısa süreliğine United'a transfer olacağına yönelik iddialar bugün menajer Jose Mourinho'ya da soruldu.
Konuyla ilgili son derece net ifadeler kullanan Mou, Zlatan'ı almayı düşünmediklerini ve böyle bir transferin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu belirtti.
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