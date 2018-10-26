Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mourinho, Zlatan İbrahimovic'e kapıları kapattı

MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de forma giyen İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic'in yeniden Manchester United'a dönebileceği iddia edilmişti. Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Jose Mourinho'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçtiğimiz mart ayında Manchester United'dan ayrılan Zlatan Ibrahimovic, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin yolunu tutmuştu.

37 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün adı, son dönemlerde yeniden Kırmızı Şeytanlar'la birlikte anılmaya başlamıştı. İsveçli süperstarın kısa süreliğine United'a transfer olacağına yönelik iddialar bugün menajer Jose Mourinho'ya da soruldu.

Konuyla ilgili son derece net ifadeler kullanan Mou, Zlatan'ı almayı düşünmediklerini ve böyle bir transferin  gerçekleşmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadınlara köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme-seçilme hakkının tanınması - Tarihte bugün 26 Ekim 1933

Kadınlara köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme-seçilme hakkının tanınması - Tarihte bugün 26 Ekim 1933

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA