Mourinho'dan 4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre Manchester United mücadelesinde 4 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Rodridgo Becao ve Edin Dzeko'yu yedek oturttu. Filip Kostic, UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almazken; Jayden Oosterwolde ise sakatlığı sebebiyle mücadelenin kadrosuna görev almadı. Bu isimlerin yerine Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin ve Youssef En Nesyri ilk 11'de sahaya çıktı.

Portekizli teknik adam ilk 11'de şu isimlere görev verdi:

Livakovic, Osayi Samuel, Dijku, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.