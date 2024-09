Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho maç sonrası konuştu.

"İKİNCİ YARIDA OYUNU BEĞENMEDİM"

Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İkinci yarı takımı beğenmedim. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için.

"BİR HIRS PROBLEMİMİZ VARDI"

Çok fazla top kaybı yaptık, topu tutamadık. İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. 2-0 oyuncuları rahatlatmış gibiydi. Ancak kazanmayı bildik.

"MİLLİ ARALAR DÖNÜŞÜ İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY 3 PUAN ALMAKTIR"



Milli araların dönüşünde kulüpler için her zaman zor geçtiğine vurgu yapan Portekizli teknik adam, "Her gün yaptığımız şeyi yapacağız. Bazı şeyleri geliştirebilmek için çok çalışıyoruz. Milli aralar her zaman zordur. Oyuncuların odakları değişir. Milli takımdan dönen oyuncular zaman zaman problemli gelebiliyorlar. Dzeko 3 günde iki 90 dakika oynadı. 2. yarı kazanma hırsını gösterdiler. Oyunu kontrol etmek istedik. Belki oyuncular bunu kabul etmeyebilirler. Topu rakibe vererek dinlenmek istediler. Tabii ki ben de bunu kabul edemem. Milli aralar dönüşü için en önemli şey 3 puan almaktır" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER DÜRÜST OLDUKLARI MÜDDETÇE İSTEDİĞİ KİŞİLERLE ARKADAŞ OLABİLİRLER"



Geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programındaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Mourinho, hakem Halil Umut Meler ile ilgili şöyle konuştu:

"Meslektaşım Okan'ın yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Hakemler dürüst oldukları müddetçe istedikleri kişilerle arkadaş olabilirler. İsterse kulüp başkanı, teknik direktörler, gazetecilerle arkadaş olabilirler. Bununla ilgili sorun görmüyorum. Performanslarında dürüst olduğu müddetçe problem yok benimle ilgili."

"KULÜBÜMÜZ BANA ÇALIŞABİLMEM İÇİN İYİ BİR TAKIM KURDU"



Jose Mourinho, transfer döneminin kapanması sonrası takımın belli olduğunu belirterek, "Yüzde veremem ama takım daha iyisini yapabilir, yapmalı. İstikrar sağlamamız gerekiyor. Cuma gününden itibaren ilk defa tam kadro çalışabildik. Takımımız belli. Artık kadromuzu biliyoruz, oyuncuların kafalarında herhangi bir soru işareti yok. Kulüp beni satacak mı, kiralık gönderecek mi, takımda tutacak mı gibi sorular yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra stabil görüntü sağlayabiliyoruz. Herkes oynayacak, herkese şans gelecek. Bence bu durum iyi, kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir takım kurdu" dedi.

"DENGE BULMAYA ÇALIŞIYORUM"



Milli aralar dönüşü sonrası motivasyonunu nasıl sağladığı ile ilgili ise sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, "Motivasyon denemez. Denge bulmanız gerekebilir. Saint-Maximin'e baktığınız zaman bugün daha patlayıcıydı. O anlamda dengeyi bulmanız gerekiyor. Mesela geride kalan haftalarda Dzeko oynadı, En-Nesyri sadece iki maçta oynadı. Mert Müldür de Türk Milli Takımı'nda iki maç oynadı. Samuel sakat olduğu için bugün o oynadı. Denge bulmaya çalışıyorum. İşlem tamam, yarın izin. Benim için normal bir hafta olacak" diyerek sözlerini noktaladı.