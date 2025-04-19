F.Bahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, BBC'nin hazırladığı "Şampiyonlar Ligi nasıl kazanılır?" isimli belgesel serisinin birinci bölümünde, Porto (2004) ve Inter'de (2010) kazandığı iki şampiyonluğun hikayesini anlattı. Portekizli teknik adam, "Beni buralara getiren Porto ve Inter ile kazandığım Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıdır" ifadelerini kullandı. Belgeselde, Mou'nun eski oyuncularından Ricardo Carvalho ve Benni McCarthy ile bir dönem yardımcılığını yapan André Villas-Boas da deneyimli çalıştırıcıya övgüler yağdırdı.

KENDİSİ DE BASKI ALTINDADIR

Portekiz'in köklü ekibi Porto'nun şu anki başkanı olan André Villas-Boas, Jose Mourinho'nun antrenmanlardaki tutumunu şu sözlerle anlattı: "Mourinho, her gün antrenmanlarda çok talepkârdı. Tembellik ve saygısızlık, onun asla tahammül edemediği şeylerdir. İnsanlara karşı açık ve objektiftir. Sizden performans bekler çünkü kendisi de baskı altındadır." Eski futbolculardan Ricardo Carvalho da Mourinho'nun iletişim tarzına vurgu yaptı: "Söyleyecek bir şeyiniz varsa, doğrudan kendisine söyleyin. Menajerinize ya da takım arkadaşlarınıza değil..."

ÖNCE İYİ BİR İNSAN OLMALISINIZ

Jose Mourinho ile Porto'da birlikte çalışan Benni McCarthy ise başarılı teknik adamın disiplinine dikkat çekti: "Önce iyi bir insan olmalı ve insani değerlere sahip olmalısınız. Sıkı çalışmaya çok istekli olmalısınız. Talimatları dinleyin çünkü o, verdiği talimatların tam tersinin yapılmasına asla tahammül edemez." Mourinho, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan tek teknik adam konumunda bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, kariyerinde görev yaptığı Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde de şampiyonluk yaşadı.