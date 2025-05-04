Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri derbinin ardından konuştu. İşte o sözler...

"BAZILARI İYİ OLMADIĞI ZAMAN..."

"Bugün Fenerbahçe neyi yaptı? Bazı oyuncularımız yeteri kadar iyi performans alamazsınız bu takım performansınızı da etkiliyor."

"BİR TAKIM KAZANMAK İSTEDİ"

"Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük."

"KONUŞMAKTAN YORULDUM"

"Bugün verilen penaltı, En-Nesyri'ye verilmeyen penaltı... Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum!"

"KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

"Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. İkinci yarıda bu anlamda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar."

"LİGİN SONU BAŞLAMADAN BELLİYDİ"

"Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi."