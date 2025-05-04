İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2025 Pazar / 7 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5992
  • EURO
    43,6545
  • ALTIN
    4018.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mourinho'dan çarpıcı sözler: Ligin sonu başlamadan belliydi
Spor

Mourinho'dan çarpıcı sözler: Ligin sonu başlamadan belliydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri derbinin ardından konuştu. İşte o sözler...

Haber Merkezi4 Mayıs 2025 Pazar 21:43 - Güncelleme:
Mourinho'dan çarpıcı sözler: Ligin sonu başlamadan belliydi
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri derbinin ardından konuştu. İşte o sözler...

"BAZILARI İYİ OLMADIĞI ZAMAN..."

"Bugün Fenerbahçe neyi yaptı? Bazı oyuncularımız yeteri kadar iyi performans alamazsınız bu takım performansınızı da etkiliyor."

"BİR TAKIM KAZANMAK İSTEDİ"

"Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük."

"KONUŞMAKTAN YORULDUM"

"Bugün verilen penaltı, En-Nesyri'ye verilmeyen penaltı... Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum!"

"KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

"Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. İkinci yarıda bu anlamda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar."

"LİGİN SONU BAŞLAMADAN BELLİYDİ"

"Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.