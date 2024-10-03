UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam deplasmanda Twente ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Hollanda ekiplerine karşı kurduğu üstünlük dikkat çekiyor. Geçen sezon İsmail Kartal'la Twente'yi Kadıköy'de 5-1, deplasmanda ise 1-0'lık skorla mağlup eden Sarı-Lacivertliler'de bu kez Jose Mourinho formülü devrede. Portekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarla Hollanda kulüplerine karşı 13 maç oynadı, sahadan 10 galibiyetle ayrıldı. Rakipler 2 galibiyet elde etti.

SADECE FEYENOORD'A TAKILDI

Jose Mourinho'yu iki kez yenmeyi başaran kulüp ise Feyenoord oldu. Rotterdam takımı, 2016-17 sezonunda Manchester United'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. 2022-23 sezonunda ise Feyenoord, Roma'yı 1-0'lık skorla yenmişti ama eşleşmede gülen taraf Jose Mourinho olmuştu. Arne Slot ile yaşadıkları atışma da futbolun unutulmaz sekansları arasına girdi. Mou'nun en başarılı maçları ise Ajax'a karşı oldu. 2010 yılında Real Madrid'le birlikte deplasmanda Ajax'ı 4-0'lık skorla mağlup etmişti.

HOLLANDA TAKIMLARINDAN 2 KUPA

Ayrıca Jose Mourinho; bir Hollanda kulübüne karşı iki kez final de kazandı. 2017'de Avrupa Ligi finalinde Ajax'ı 2-0 mağlup eden Manchester United, 2022'de ise İtalyan ekibi AS Roma, Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 mağlup etmişti. Twente, Jose Mourinho'ya bir Hollanda kulübüne karşı üçüncü yenilgisini yaşatmak için uğraşacak. Ancak Twente'ye karşı üstünlüğü olan temsilcimiz Fenerbahçe, hem kendi hem hocasının ünvanı için bu duruma izin vermeyecek.