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Mourinho'dan Galatasaray-Real Madrid maçı yorumu: Madrid için çok zor olacak

Galatasaray-Real Madrid maçı öncesi çok önemli bir isimden yorum geldi. Bir süredir TV yorumculuğu yapan Jose Mourinho, Galatasaray-Real Madrid randevusuyla ilgili değerlendirmeler yaptı

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Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi son dakika haberi: Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 3-2'lik unutulmaz maçta İspanyol ekibinin başında olan Jose Mourinho, Türk Telekom Stadyumu'ndaki randevu öncesi görüşlerini aktardı.

Son olarak Manchester United'ı çalıştırdıktan sonra halen boşta olan ve TV yorumculuğu yapan Portekizli teknik adam, Galatasaray-Real Madrid maçının saha dışı zorluklarına dikkat çekti.

"Real Real gibi değil" diyen Mou, "Her Şampiyonlar Ligi deplasmanı gibi Galatasaray deplasmanı da çok zor geçecektir. Real'in yetenekli hücum ayakları, İstanbul'da önemli bir bariyerle karşılaşacak. Galatasaray tribünleri sizin önünüze duvar örüyor" dedi.

Galatasaray'la oynadıkları maçı hatırlatan Jose Mourinho, "O atmosferde oynamak dünyanın her takımı için çok zor. Kulakları sağır eden bir tezahürat oluyor. Futbolcularınız bir anda el freni çekilmiş gibi oluyor ve rakip kaleye gitmekte zorlanıyor" açıklaması yaptı.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray ile Real Madrid, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Şampiyonlar Ligi gruplarında ve çeyrek finalde birbirlerine rakip olmuştu.

(Fanatik)

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