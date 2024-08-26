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Spor

Mourinho'dan hakem tepkisi: Çok kötü kararlara karşı oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertli takımın Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendiği maçın ardından konuştu. Mourinho 'Bugün çok kötü hakem kararlarına ve VAR kararlarına karşı oynadık.' oynadık dedi.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 00:27 - Güncelleme:
Mourinho'dan hakem tepkisi: Çok kötü kararlara karşı oynadık
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın çalıştırıcısı Jose Mourinho karşılaşma sonrasın beIN Sports'a konuştu.

"KENDİ ARAMIZDA EĞLENİYORDUK"

Farklı galibiyeti değerlendiren Portekizli teknik adam, karşılaşmada 3 gol atan Fred'i oyundan aldıktan sonra Brezilyalı futbolcu ile aralarında geçen konuşmanın sorulması üzerine "Kendi aramızda eğleniyorduk. Maç bitmişti, biz de eğleniyorduk." diyerek yanıt verdi.

Mourinho'nun açıklamalarının devamı şöyle:

"11 OYUNCUYA DEĞİL, TAKIMA İHTİYACIMIZ VAR"

"Sanırım önüzümde yaklaşık 50 maç var. 50 maç olduğu zaman da sizin 11 oyuncuya değil, bir takıma ihtiyacınız oluyor. Aksi halde bunun altından kalkamazsınız. Takım dengeli olduktan sonra bu durumla farklı bir şekilde baş edebilirsiniz."

"FRED'İN TAKIMA KATTIĞI DİNAMİZM FARKLI"

"Daha önceki bir röportajımda Fred'in eksikliğini hissettiğimizi söylemiştim ama 3 gol attığı için değil. Muhtemelen hayatı boyunca bir daha 3 gol atmayacak. Onun takıma kattığı dinamizm farklı.

"1 TANE SZYMANSKI'MİZİN OLMASI ÜZÜCÜ"

"Elimizde 1 tane Szymanski olması üzücü. 2 tane Szymanski olsa 2 Szymanski ile oynardım. 3 tane olsa, 3 tane Szymanski ile oynardım."

"İSMAİL YÜKSEK'İN ADINI BAĞIRDIKLARI ZAMAN MUTLU OLUYORUM"

"Taraftarlar İsmail Yüksek'in adını ya da diğer oyuncuların adını bağırdığı zaman mutlu oluyorum ama kaybettiğimizde takım olarak kaybediyoruz, kazandığımızda takım olarak kazanıyoruz. Bugün takım çok iyi biR performans sergiledik."

"ÇOK KÖTÜ HAKEM VE VAR KARARLARINA KARŞI OYNADIK"

"Bugün çok kötü hakem kararlarına ve VAR kararlarına karşı oynadık. Bugün kazandık, bunun sebebi takımın iyi bir performans göstermesiydi."

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