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Spor

Mourinho'dan kritik derbi yorumu: Maçı domine ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Eylül 2024 Cumartesi 23:00 - Güncelleme:
Mourinho'dan kritik derbi yorumu: Maçı domine ettik
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA ÇOK GOL ATTILAR"

"Salakça bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı."

"MAÇI DOMİNE ETTİK AMA..."

"Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı."

"BU BİZİM SUÇUMUZ"

"Futbol bu, Amrabat çok iyi ikinci yarı geçildi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan ve En-Nesyri de elinden geleni yaptı. En-Nesyri şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki taç atışından gol attı, bu onların suçu değil bizim suçumuz."

"G.SARAY DAHA İYİ OYNAMADI"

"İki taçtan gol yedik. Galatasaray'ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi. Biz atamadık."

BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray mağlubiyetinin ardından flaş bir harekete imza attı.

Portekizli teknik adam, basın toplantısına katılmadan, stadyumu terk etti.

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