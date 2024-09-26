Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Union Saint-Gilloise maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"İKİNCİ YARIYI BEĞENDİM"

"Bugün en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek, bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. İlk yarı iyi başlayamadık, ikinci yarıya daha iyi başladık. Baskı yaptık, top kazandık. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim."

"DALGA GEÇEMEZSİNİZ"

"2-0'dan sonra şunu söyleyeyim; futbolda dalga geçemezsiniz, geçerseniz futbol size ihanet etmez. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. 2-1'den sonra takım, oyunu kontrol altında tuttu. Edin topu tutmayı becerdi. Son 5 dakikada oyunu tuttuk. Futbolda dalga geçemezsiniz."

"ZİYARETE DAVET EDİYORUM"

"Tugay harika bir oyuncu. Aşağı yukarı aynı zamanlarda İngiltere'ye gittik. Güzel zamanlardı ama zaman uçup gidiyor. İkimizin de daha fazla beyaz saçı var. Çok iyi oyuncuydu ama bir o kadar iyi insandı. Gönül verdiği renklerden bağımsız olarak onu bir gün ziyaretime davet ediyorum."